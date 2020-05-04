الإتحاد الأوروبي يوافق على مساعدة حكومية لإير فرانس

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الإتحاد الأوروبي يوافق على مساعدة حكومية لإير فرانس
بقلم إيمان عياش

وافق جهاز حماية المنافسة بالإتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، على مساعدة شركة الطيران إير فرانس بسبعة مليارات أورو، والتي ستقدمها الحكومة الفرنسية.
وقالت مسؤولة حماية المنافسة بالإتحاد الأوروبي حسب ما نقلته وكالة “رويترز”، أن الضمان الفرنسي وقرض المساهمين سيوفر السيولة لإير فرانس التي تشتد حاجتها إليها .
وذلك لتجاوز شركة الطيران الفرنسية تأثيرات أزمة فيروس كورونا.


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