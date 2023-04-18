الإتحاد الإفريقي للملاكمة يطالب الإتحادية الجزائرية بتسوية وضعية الرئيس فزيل

أعلنت لجنة الأخلاقيات التابعة للإتحاد الإفريقي للملاكمة، عن منح الإتحادية الجزائرية آجال قدرها 30 يوم لتسوية وضعية الرئيس المعزول من منصبه تعسفا فرحات عبدالنور فزيل.

ونشر الإتحاد الإفريقي للملاكمة بيانا عبر موقعه، أوضح فيه أن الرئيس فرحات عبدالنور فزيل، تم عزله من رئاسة الإتحادية الجزائرية للملاكمة، بقرار من وزير الشباب والرياضة.

كما أضاف البيان، أن الرئيس المعزول فزيل، يجب إعادة تأهيله، وفي حال فشل ذلك، ستقترح لجنة الأخلاقيات بالإتحاد الإفريقي للملاكمة إلى مجلس إدارة، تعليق عضوية الإتحادية الجزائرية.