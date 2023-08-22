الإتحاد الإفريقي يُعلن تعليق مشاركة النيجر في أنشطته

أعلن مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي، تعليق مشاركة النيجر بأثر فوري في جميع أنشطة الاتحاد، بسبب الانقلاب الذي وقع يوم 26 جويلية الفائت.

كما عبر مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، في بيان له اليوم الثلاثاء، عن رفضه أي تدخل بشؤون القارة بما في ذلك الشركات العسكرية الخاصة.

هذا ويدعو مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، المجتمع الدولي لعدم منح الشرعية للانقلاب بالنيجر.

كما عبر المجلس، عن دعمه لإجراءات إيكواس لاستعادة النظام بالنيجر دبلوماسيا، وقال أنه يقيم تداعيات نشر إيكواس قوة إحتياطية للتدخل في النيجر.