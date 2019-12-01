الإتحاد البرلماني العربي يدين تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر

أدان الإتحاد البرلماني العربي مصادقة البرلمان الأوروبي على لائحة حول الأوضاع الراهنة في الجزائر.

وذَكر الإتحاد البرلماني العربي في بيان له وقعه رئيسه عاطف الطراونة، البرلمان الاوروبي ودول العالم أجمع بالمبادئ التي قامت عليها الامم المتحدة بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة.

واستشعر الإتحاد خطر هذه الخطوة التي تجسد إزدواجية المعايير في تقييم الدول، واعتبرها تتسبب في تعكير العلاقات الحسنة التي تربط الجزائر بدول الاتحاد الاوروبي.

وقال الاتحاد أن ما تشهده الجزائر حراك سلمي يعكس مسعى الشعب لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية بكل شفافية وديموقراطية، وإنتقال سلس للسلطة يلبي تطلعاته.

كما دعى الإتحاد أطياف الشعب الجزائري إلى التلاحم والوقوف صفا واحد للإفشال جميع المخططات الاستعمارية التي تتربص بأرض الشهداء.

مشدد على ضرورة المشاركة القوية والفعالة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر الجاري.

كما أعرب الإتحاد عن ثقته في وعي الشعب الجزائري، مؤكدا وقوفه ودعمه للجزائر في سعيها لإرساء الديموقراطية.