الإتحاد البرلماني العربي يُؤيد قرار وقف إطلاق النار في غزة

أصدر الإتحاد البرلماني العربي، اليوم الثلاثاء بيانا موقعا باسم رئيسه إبراهيم بوغالي. يؤيد فيه قرار مجلس الأمن الدولي الصادر يوم أمس الاثنين تحت رقم 2728 والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك.

ودعا إلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في صون السلم والأمن الدوليين.

وأعرب الاتحاد البرلماني العربي، في بيانه عن تأييده بشكل مطلق كافة القرارات والإجراءات والمساعي الهادفة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وقبول فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة، وإنهاء معاناة شعبها الصامد.