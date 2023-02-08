الإتحاد التركي لكرة القدم يعلن وفاة ثاني لاعب بصفوف نادي كهرمان ماراش
بقلم فيصل زيان بوزيان
أعلن الإتحاد التركي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن وفاة اللاعب هاكان دوغان، الناشط بفريق كهرمان ماراش دوري الهواة، بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا أول أمس الإثنين.
ويعد اللاعب هاكان دوغان ثاني ضحايا فريق كهران ماراش، بعد زميله بالفريق تانر كاهريمان، الذي لقي حتفه جراء الزلزال.
وغرد الحساب الرسمي للإتحاد التركي لكرة القدم، عبر تويتر:”بلغنا وبحزن عميق أن هاكان دوغان ، لاعب كرة القدم في كهرمان مرعش استقلال سبور ، أحد الأندية الإقليمية لدوري الهواة ، أنه قد توفي خلال الزلزال الذي ضرب بلدنا”.
Bölgesel Amatör Lig kulüplerinden Kahramanmaraş İstiklal Spor’un futbolcusu Hakan Doğan’ın ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. pic.twitter.com/P54NsEmzWm
— TFF (@TFF_Org) February 8, 2023
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