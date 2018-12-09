الإتحاد العربي:”هل يحطم جمهور سوسطارة رقم جمهور الاتحاد السعودي ؟”

نشر الإتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الأحد، تغريدة على صفحته الرسمية بـ”تويتر” يتطلع فيها لحضور قياسي من جانب أنصار إتحاد العاصمة.

وهذا خلال المواجهة التي ستجمع غدا أبناء “سوسطارة” بالضيف المريخ السوداني على ملعب 5 جويلية، في إياب الدور الـ16 من البطولة العربية.

وجاء في تغريدة الإتحاد العربي:”غداً في مدينة الجزائر ، هل يكسر جمهور نادي اتحاد العاصمة رقم جمهور نادي الاتحاد السعودي”.

“كأعلى حضور جماهيري في بطولة كاس زايد للاندية الابطال حتى الآن، أم يبقى جمهور #الاتحاد متصدراً..؟”.