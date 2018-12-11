الإتحاد العربي يُشيد بـ “أولاد البهجة”

أشاد الاتحاد العربي لكرة القدم بجماهير إتحاد العاصمة بعد تشجيعهم الكبير لرفقاء “مزيان” في مباراة أمس الإثنين ضد “المريخ السوداني” في كأس زايد للأبطال.
جماهير “سوسطارة” حتى وإن كان الفريق منهزما بنتيجة ثقيلة في الذهاب، إلا أنها أبت أن تؤازره وأن تقف خلف هذا النادي الكبير.
ونشر الحساب الرسمي للإتحاد العربي عبر “التويتر” صورا عديدة لـ “أولاد البهجة” تحت عنوان: “تشجيع لا يهدأ ولا يتوقف”.
وأيضا: “الجمهور عندما يحضر ويؤثر.. حضور كبير وتشجيع مثير” وكذلك: “هكذا هي الجماهير وهكذا حضورها وتميزها”.
وكان “أولاد البهجة” بمثابة اللاعب رقم 12 في مباراة أمس بالرغم من الإقصاء المر للفريق العاصمي في منافسة كأس زايد للأبطال.
هكذا هي جماهير بطولة #كاس_زايد_للاندية_الابطال .. وهكذا حضورها وتميزها pic.twitter.com/J8BfMevtHT
— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) December 10, 2018
تشجيع لا يهدأ ولا يتوقف.. pic.twitter.com/bfEJCg9uih
— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) December 10, 2018
في مدينة #الجزائر :
حضور كبير وتشجيع مثير..
دوماً حضور الجماهير من الخليج إلى المحيط في مباريات بطولة #كاس_زايد_للاندية_الابطال كبيراً ومثيراً ومتميزاً..#اتحاد_العاصمة#المريخ_السوداني pic.twitter.com/4zPQWpBw1t
— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) December 10, 2018
من مدينة #الجزائر :
مساندة
ومؤازرة.. حاضرة#اتحاد_العاصمة_الجزائري#المريخ_السوداني #كاس_زايد_للاندية_الابطال pic.twitter.com/bhvb52ejlS
— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) December 10, 2018
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