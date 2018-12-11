الإتحاد العربي يُشيد بـ “أولاد البهجة”

أشاد الاتحاد العربي لكرة القدم بجماهير إتحاد العاصمة بعد تشجيعهم الكبير لرفقاء “مزيان” في مباراة أمس الإثنين ضد “المريخ السوداني” في كأس زايد للأبطال.

جماهير “سوسطارة” حتى وإن كان الفريق منهزما بنتيجة ثقيلة في الذهاب، إلا أنها أبت أن تؤازره وأن تقف خلف هذا النادي الكبير.

ونشر الحساب الرسمي للإتحاد العربي عبر “التويتر” صورا عديدة لـ “أولاد البهجة” تحت عنوان: “تشجيع لا يهدأ ولا يتوقف”.

وأيضا: “الجمهور عندما يحضر ويؤثر.. حضور كبير وتشجيع مثير” وكذلك: “هكذا هي الجماهير وهكذا حضورها وتميزها”.

وكان “أولاد البهجة” بمثابة اللاعب رقم 12 في مباراة أمس بالرغم من الإقصاء المر للفريق العاصمي في منافسة كأس زايد للأبطال.

هكذا هي جماهير بطولة #كاس_زايد_للاندية_الابطال .. وهكذا حضورها وتميزها pic.twitter.com/J8BfMevtHT — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) December 10, 2018

تشجيع لا يهدأ ولا يتوقف.. pic.twitter.com/bfEJCg9uih — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) December 10, 2018