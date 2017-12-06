تبرع الإتحاد الفرنسي لكرة القدم، بمبلغ مالي لصالح أقلية الروهينغا اللاجئين في بنغلاديش في إطار حملة التضامن التي إنطلقت الأسبوع الماضي.

وعنوت الحملة بـ “lovearmyforrohyngya” وذلك على موقعي تويتر واليوتيوب.

وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن هيئة “لوغريت” تبرعت بـ 10 ألاف أورو، ستُخصص للروهينغا الفارين من جحيم الموت في بورما.

ويُشارك في حملة التضامن مع أقلية “الروهينغا” اللاجئين في بنغلاديش العديد من الرياضيين ونجوم كرة القدم.

أبرزهم الفرنسي عثمان ديمبلي نجم برشلونة الإسباني، والدولي الجزائري رشيد غزال مُهاجم موناكو الفرنسي.