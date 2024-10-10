الإتفاقيات التجارية بين الإتحاد الأوروبي والمغرب باطلة

كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنيكا كلازن ادريس. أن ألمانيا تقبل حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في 04 أكتوبر. بشأن الإتفاقيات التجارية بين الإتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري والزراعة مع احترام استقلالية المؤسسة.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن محكمة العدل الأوروبية حكمت مؤخرا لصالح شعب الصحراء الغربية. مؤكدة أن هذه الإتفاقات التجارية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2019. كان ينبغي أن تحظى بموافقة شعب الصحراء الغربية وبالتالي فإن الإتفاقات باطلة.