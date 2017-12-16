الإتِّحاد الأوروبي يضيِّق الخناق على “البيتكوين”

اتفق الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، الجمعة، على قواعد صارمة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب على منصات تداول بتكوين.

وهذا الاتفاق جزء من مجموعة إجراءات أوسع للتصدي للجرائم المالية والتهرب الضريبي.

وأيد مشرعو الاتحاد الأوروبي أيضا فرض ضوابط أكثر صرامة على البطاقات البنكية وزيادة متطلبات الشفافية لمالكي صناديق إدارة الودائع الائتمانية.

وقالت فيرا يوروفا مفوضة العدل الأوروبية “اتفاق اليوم سيجلب المزيد من الشفافية لتحسين منع غسل الأموال ولقطع التمويل الإرهابي”.

ووصفت منظمة الشفافية الدولية، وهي جماعة حقوقية، الاتفاق بأنه إنجاز كبير.

وتعتبر المفوضية الأوروبية والجماعات الحقوقية زيادة التدقيق العام أساسيا لمنع الجرائم المالية والتهرب الضريبي.