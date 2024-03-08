الإحتلال الصهيوني قتل 8900 إمرأة فلسطينية منذ 7 أكتوبر

كشفت السلطات الفلسطينية في غزة، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بأن الاحتلال الصهيوني قتل خلال حرب الإبادة الجماعية في غزة 8.900 امرأة فلسطينية.

بالإضافة إلى إصابة أكثر من 23.000 أخرى، و2.100 مفقودة وأكثر من نصف مليون نازحة.

وحسب بيان للمكتب الإعلامي للسلطات الفلسطينية، فإنه وفي الوقت الذي يحتفل فيه العالم بهذه المناسبة بتكريم المرأة على إنجازاتها ونضالها. فان المرأة الفلسطينية ما زلت تدفع ثمنا باهظا مقابل الحرية والكرامة.

حيث يحل 8 مارس على المرأة الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة ليكون مثالا حقيقيا لإذلال المرأة وقتلها. وإطلاق النار عليها وتعذيبها إجبارها على النزوح وليس رفع شأنها وتكريمها.

و أضاف البيان، بأن جيش الاحتلال يقتل المرأة الفلسطينية بدم بارد في حرب الإبادة الجماعية. التي يشنها على المدنيين والأطفال وعلى النساء أمام مرأى العالم. الذي يقف متفرجا على هذه الكارثة وهذا الانتهاك الخطير ضد المرأة الفلسطينية دون أن يحرك ساكنا.

وتعيش 60.000 سيدة حامل حياة قاسية وبالغة الصعوبة تفتقد خلالها لأبسط متطلبات الرعاية الصحية والطبية. ومنهن المئات اللواتي فقد أبنائهن أو مواليدهن أو أجنتهن الذين في أحشائهن نتيجة القصف والخوف والقتل الصهيوني.

كما أن أكثر من نصف مليون إمرأة فلسطينية نازحة في قطاع غزة تعيش حياة بالغة الصعوبة. لا تتمكن خلالها من الحصول على أدنى حقوقها.

وأكدت السلطات الفلسطينية في غزة، أن المرأة الفلسطينية هي في أمس الحاجة إلى الدفاع عن حقوقها ومتطلبات حياتها كافة وليس قتلها وإطلاق النار عليها واعتقالها وإجبارها على النزوح والتهجير كما يفعل جيش الاحتلال بها منذ أكثر من خمسة شهور متواصلة.

كما حملت ذات السلطات المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية ذات العلاقة، كامل المسؤولية تجاه حرب الإبادة الجماعية. التي يشنها الاحتلال ضد المرأة الفلسطينية وتجاه هذه الظروف القاسية التي أجبرها عليها الاحتلال على مرأى من العالم.

مطالبة المجتمع الدولي، بضرورة العمل على إنهاء الاحتلال وإنقاذ المرأة الفلسطينية من جرائمه المتواصلة بحق المرأة الفلسطينية من قتل وإطلاق نار واعتقال وإهانة وتعذيب وتهجير قسري.