الإحتلال الصهيوني يعتقل 12 فلسطينيا بالضفة الغربية

شنت قوات الإحتلال الصهيوني صباح اليوم الخميس، حملة مداهمة واعتقالات واسعة في مناطق متفرّقة بالضفّة الغربية المحتلة.

شملت مدن الخليل وقلقيلية وطولكرم وطوباس وبيت لحم تم خلالها اعتقال نحو 12 فلسطينيا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنّ قوات الإحتلال الصهيوني اعتقلت صباح اليوم ثلاثة فلسطينيين بعد مداهمتها منزلا في مدينة قلقيلية.

فيما اقتحمت بلدة دير سامت غرب الخليل واعتقلت فلسطينيين اثنين.

وفي مدينة طولكرم اعتقلت قوات الإحتلال ثلاثة فلسطينيين بعد مداهمتها منزلا بمخيم نور شمس شرق المدينة.

كما اعتقلت فلسطينيا آخر بمدينة طوباس بعد أن أصابت عددا من المواطنين بالغاز المسيل للدموع.

بينهم عائلة مكونة من ستة أفراد أصيبت بالاختناق.

أما في بيت لحم، فاعتقلت قوات الإحتلال فجر اليوم ثلاثة فلسطينيين بعد مداهمة منزل ببلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.