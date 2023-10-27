الإحتلال الصهيوني يعتقل 27 شخصا في بيت لحم والخليل

إعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، 16 مواطنا من محافظة الخليل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الإحتلال داهمت بلدة دورا جنوب الخليل. واعتقلت المواطن نادي خليل الرجوب، وزوجته أميرة مسالمة.

وأضافت أن الاحتلال داهم بلدة السموع واعتقل بهاء محمد محاريق، وأنور عبد الهادي محاريق، وناصر جمال أبو سيف، وبسام حليل الخلايلة. بالأإضافة كذلك إلى خليل علي حوامدة، ومحمد شاهر، وأحمد أبو عواد، ومن بلدة يطا اعتقل يوسف علي إبراهيم عوض.

ومن مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: سليمان الزرو، ومصعب راجح الرجبي، وفاروق عاشور، ووفا عماد الدين قطينة، ومن بلدة بيت أمر اعتقل نظير محمود صبارنة، كما داهمت بلدة الظاهرية واعتقلت عددا من عمال قطاع غزة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، 11 مواطنا من عدة مناطق في محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال إعتقلت من مخيم عايدة شمال بيت لحم، كلا من: فاروق محمود بدير (29 عاما)، وجمعة إبراهيم دار عويص (26 عاما)، ودانييل رياض أبو سرور “26 عاما”، ومحمد سلامه جواريش (37 عاما)، وصهيب نصر الله أبو وصفي، ومعتز نزيه بداونه، وعلي طاهر علان “38 عاما”، ووائل اسماعيل دعاحنة “43 عاما”، وياسين بدير، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وأضافت المصادر ذاتها أن الاحتلال اعتقل خالد نايف رمضان (25 عاما) من مخيم الدهيشة جنوبا، ومهدي نادر كلبية (20 عاما)، من منطقة الكركفة وسط مدينة بيت لحم، بعد تفتيش منزليهما. مشيرة إلى أن قوات الاحتلال إقتحمت مخيم العزة وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها. دون أن يبلغ عن إعتقالات.