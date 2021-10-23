الإرهابي عقباوي شريف يسلم نفسه في برج باجي مختار

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت، أن الإرهابي المُسمى “عقباوي شريف”، قد سلم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار. والتحق الإرهابي المدعو “طايع ولد محمد” سنة 2008 بالجماعات الإرهابية الناشطة بشمال مالي.

وكان بحوزة الارهابي، مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن وكمية من الذخيرة.

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