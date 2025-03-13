الإستعانة بالمؤسسات الناشئة لإدماج التكنولوجيا الحديثة في النقل

أكد وزيرا النقل واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة إلتزام الحكومة بدعم المؤسسات الناشئة وتمكينها من تقديم حلول مبتكرة لقطاع النقل. عبر تشكيل فريق عمل يتكون من إطارات الوزارتين ومسيري المؤسسات الناشئة المعنية المكلف بوضع خطة عمل محكمة.

وترأس وزير النقل، السعيد سعيود، بمعية وزير إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح. صبيحة اليوم الخميس إجتماعا تنسيقيا. حيث شهد هذا الإجتماع، مناقشة عروض حول آليات إدماج التكنولوجيا الحديثة في مختلف أنماط النقل، البري، البحري والجوي. للإستفادة من الحلول الذكية التي تقدمها المؤسسات الناشئة.

كما تم تسليط الضوء على عصرنة نشاط النقل الجوي، حيث أكد وزير النقل أن الوزارة تعمل وفق توجيهات رئيس الجمهورية على تحديث مطار الجزائر الدولي، عبر إعتماد أحدث التكنولوجيات.

من جهته أشار وزير إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة إلى أهمية إشراك المؤسسات الناشئة في تطوير حلول مبتكرة تستجيب للإحتياجات الوطنية. كما أكد أن هذه المؤسسات تمتلك الكفاءة على تقديم تقنيات متقدمة. ويمكن أن تساهم في تحسين أداء الموانئ والمطارات من خلال تطوير الأنظمة الرقمية.

وفيما يتعلق بقطاع النقل البري، ناقش المجتمعون سبل إدخال التكنولوجيات الحديثة في نمط النقل البري للمسافرين والبضائع. وضرورة تطوير وتحسين تسيير الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

أما بخصوص النقل البحري تمت مناقشة سبل إدراج أنظمة حديثة تسمح بعصرنة الموانئ ومردودية الخطوط البحرية.

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