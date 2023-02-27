 الإستغناء النهائي عن استيراد المواد الطاقوية في الـ 2023

كشف رشيد نديل المدير العام أكد المدير العام لسلطة ضبط المحروقات أن 2023 ستكون سنة الاستغناء النهائي عن استيراد المواد الطاقوية.

وخلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الوطنية الثانية قال نديل إن الجزائر التي تسجل اكتفاء ذاتيا في انتاج كل المشتقات النفطية تستورد المازوت فقط. وتتوجه نحو الاستغناء النهائي عن استيراد هذه المادة مع دخول استثمارات المصافي حيز الخدمة للرفع من الطاقة الانتاجية الموجهة للاستهلاك والتي تقارب حاليا الـ 10 مليون طن.

وأضاف ذات المسؤول انه خلال السنتين الاخيرتين أن استهلاك مادة المازوت بلغ 10.1 مليون طن مقابل 9.7 مليون طن في 2021. في حين بلغت كمية استهلاك البنزين 3.3مليون طن في 2022 مقابل 3.4 مليون طن عام 2021. وذلك سجلنا تراجعا طفيفا يعود الى التوجه نحو استخدام الغاز المميع “سيرغاز” الذي شهد استهلاكا قدره مليون و550 ألف طن العام الفارط وهو الذي لم يتجاوز عتبة الـ 1.2مليون طن في 2021.

كما ارجع نديل تزايد الطلب على الغاز المميع إلى السعر المنخفض لهذا الوقود والمقدر بـ 09 دنانير للتر الواحد. وكذا إلى الإجراءات التحفيزية المنتهجة من قبل الدولة فيما يتعلق بكلفة اقتناء وتركيب النظام الخاص باستعمال «قارورة سيرغاز”.

بينما استهلاك غازي البوتان والبروبان فقد استقرت خلال السنتين الاخيرتين عند مليون و300 ألف طن، بينما بلغ استهلاك الكيروزان في 2022 إلى نصف مليون طن مع عودة حركة الطيران الذي توقف جراء وباء كورنا.