الإسلاموفوبيا تنخر فرنسا.. تعليق خنزير ميت أمام دار جنائز جزائرية

في الصباح الباكر، من يوم أمس الاثنين، تم اكتشاف جثة خنزير بري في تولوز بفرنسا معلقة أمام دار جنازة جزائرية.

وحسب ما أورده موقع actu.fr، فقد تم وضع جثة الخنزير البري أمام مجمع تجاري في تولوز. على بعد أمتار قليلة من حدائق باري في تولوز. وبالضبط أمام دار جنائز جزائرية.

وقال جمال سكاك، صاحب وكالة الجنازة الإسلامية الإسراء أو المعراج، إن هذا الهجوم المعادي للإسلام يستهدفه.

وأضاف “لقد صُدمت حقًا، وذهلت! خاصة أطفالي! هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا لي …”

وتابع “في السنوات الأخيرة، كنت ضحية للإسلاموفوبيا بشكل منتظم، وهذه الكراهية تؤذي قلبي”.

في عام 2015 –يضيف المتحدث- تم وضع عبارات مهينة على دار الجنائز الأخرى التي أديرها في منطقة بونيفوي بعلامات مهينة.

وأضاف جمال سكاك “أشعر الآن بالعجز إنني مستهدف. لكن ماذا تريد منا أن نفعل؟ أكثر ما يقلقني هو بناتي. لقد ولدوا هنا، نحاول أن نقدم لهم تعليمًا إيجابيًا، لنطلب منهم المضي قدمًا. حتى أنهم انتهوا من دراستهم! نحن نعمل نتحرك! لماذا هذا يحدث لي فقط”.

وتابع المتحدث “نحن قلقون بعض الشيء. لقد فعلوا ذلك ، لكن لا يوجد ما يمنعهم من العودة ووضع قنبلة.”

وأضاف جمال سكاك “إذا قابلت الفاعلين ذات يوم، فأنا أسامحهم. حتى أنني أقدم لهم القهوة! يجب ألا تقابل الشر بالشر أبدًا، فهذه هي مبادئي ومبادئ الإسلام”.

في مواجهة هذا العمل “المخزي”، كان صاحب المشروع لا يزال يخطط لتقديم شكوى. لكنه لا يتوقع الكثير. “لقد فعلناها من قبل، لكنها لم تؤت ثمارها”.

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