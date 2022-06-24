الإصابات بجدري القرود في العالم تتجاوز 3200 حالة

تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بجدري القرود في العالم 3200 حالة، من 48 دولة بما في ذلك نيجيريا.

وفي هذا السياق قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن عدد الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بجدري القرود في ظل التفشي الحالي تجاوز 3200 شخص.

كما قال غيبريسوس أمس الخميس: “قبل ما يزيد قليلا عن ستة أسابيع، تم إخطار منظمة الصحة العالمية بمجموعة عائلية من ثلاث حالات من جدري القرود دون أي سفر حديث خارج المملكة المتحدة”.

وأضاف: “منذ ذلك الحين، تم الإبلاغ عن أكثر من 3200 حالة مؤكدة من جدري القرود، ووفاة واحدة، إلى منظمة الصحة العالمية، من 48 دولة بما في ذلك نيجيريا، وفي خمسة أقاليم لمنظمة الصحة العالمية”.

ووفقا لرئيس منظمة الصحة العالمية، فإن غالبية المرضى هم من الرجال المثليين.

علاوة على ذلك، أدى تفشي آخر لجدري القرود إلى حوالي 1500 حالة، وحوالي 70 حالة وفاة في وسط إفريقيا.

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