الإصابة بمتحور أوميكرون تعزز المناعة ضد دلتا

كشفت نتائج دراسة أجراها علماء في جنوب إفريقيا، أن الأشخاص المصابين بمتحور أوميكرون ينتج لديهم أجساما مضادة ضد متغير “دلتا”.

وقال البروفيسور سيغال من المعهد الإفريقي لبحوث الصحة، أنه لم يتم التحقق من صحة نتائج هذه الدراسة بعد.

موضحا أن الدراسة شملت حوالي 30 شخصا بعضهم حصل على تطعيم ضد الفيروس التاجي المستجد، والبعض الآخر غير مطعم، وجميعهم مصابون بمتحور أوميكرون.

وكشفت نتائج هذه التجربة، أن فعالية تحييد “أوميكرون” زادت بمقدار 14 بعد 14 يوما من بداية التجربة. وهو ما يدل على تطور استجابة مناعية خلطية ضد هذا المتحور. كما أن تحييد متغير “دلتا” زاد بمقدار 4.4 مرة.

وقال البروفيسور، أن زيادة مقاومة “دلتا” لدى المصابين بمتحور “أوميكرون”، يمكن أن يؤدي إلى تخفيض احتمال تكرر الإصابة بمتغير “دلتا”.

كما أكد سيغال، أن متحور “أوميكرون” وفقا لبيانات جنوب إفريقيا، “أقل ضراوة” وهذا يساعد على “التخلص من دلتا”.

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