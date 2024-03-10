الإصابة ترهن حظوظ بن رحمة في العودة إلى الخضر

تقلصت حظوظ لاعب الخضر، سعيد بن رحمة، في العودة إلى المنتخب الوطني، بسبب الإصابة التي تعرض لها رفقة ناديه أولمبيك ليون الفرنسي.

وكان بن رحمة، الغائب عن “كان” كوت ديفوار، لخيارات فنية، ينتظر بشغف تلقي دعوة من الناخب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، لاسيما في ظل المستويات الكبيرة التي يقدمها رفقة “لوال”.

غير أن الدولي الجزائري، تعرض أول أمس، لإصابة في لقاء ناديه والمضيف لوريان. برسم الجولة الـ 25 من “الليغ1” جعلته يغادر اضطراريا عند الدقيقة 76.

وكشف موقع “لو بوغري” الفرنسي، بأن اللاعب القادم من وست هام الانجليزي. عانى من آلام على مستوى الفخذ أثناء عملية الإحماءات الخاصة بالمباراة، قبل أن يتعرض لإصابة ولكن في الفخذ الآخر.