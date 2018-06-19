الإضاءة في المساجد والابتدائيات بالطاقة الشمسية

عمل مشترك بين وزارتي الداخلية والبيئة للتقليل من استهلاك الكهرباء

فتح 4 آلاف منصب شغل دائم و20 ألف غير مباشر خلال السنة في مجال البيئة

كشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، عن تنصيب لجنة مشتركة مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لبعث مشاريع الطاقات المتجددة، بإلزام المقاولين بتركيب الصفائح الشمسية للإنارة العمومية والمدارس الابتدائية والمساجد كأولوية، بهدف التقليل من نسبة الاستهلاك الطاقة الكهربائية.

وأوضحت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة خلال استضافتها بمنتدى جريدة «الشعب»، أن دائرتها الوزارية تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية من أجل الانطلاق في المشاريع التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، على غرار المساجد التي بلغت ديونها مبالغا ضخمة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل في عدة مرات ديون المسجد الواحد بـ3 ملايير سنتيم، مؤكدة أن المسؤولية تقع على عاتق الولاة والمجالس البلدية.

وقالت ذات المتحدثة، إنه في حالة عدم احترام الشركات والمصانع الجديدة القوانين لحماية البيئة، سيتم غلقها مباشرة، أما المصانع القديمة سيتم مرافقتها وتقليل الأضرار الناجمة عنهم، خاصة منها المتواجدة بالمناطق السكانية، داعية في هذا الصدد المواطنين إلى تقديم شكوى والرسائل من أجل التحقيقات والتفتيش في جميع الحالات المضرة بالبيئة وصحة الإنسان.

وكشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، عن مشروع جديد لحماية الولايات الشمالية من التصحر، ببعث حزام أخضر بالتنسيق مع منظمة «الفاو»، باقتناء الأشجار لغرسها على مستوى الحدود الشرقية الغربية توازيا مع سد الأخضر.

كما كشفت الوزيرة عن فتح 4 آلاف منصب شغل دائم و20 ألف منصب غير مباشر، خاصة فيما تعلق بالرسكلة وجمع النفايات، مشيرة إلى أن هناك عدد كبيرة من الشباب الذين أودعوا الملفات من أجل رسكلة النفايات وتدويرها، مؤكدة أن نسبة كبيرة من هؤلاء هم من فئة النساء.

كما دعت ذات المتحدثة السكان الذين يحتجون من انبعاث الغازات السامة من المصانع، إلى تقديم شكوى لدى مصالحها من أجل التحقيق، على غرار سكان منطقة بطيوة بولاية وهران، مؤكدة أن جميع الشكاوى من دون استثناء تم التكفل بها، موضحة أن المفتشين قاموا بعمل كبير خلال السنة.