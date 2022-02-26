الإطاحة برعية أجنبي مختص في ممارسة السحر والشعوذة بمدينة خنشلة

تورط في جرائم تتعلق بالتهديد بالقتل والاختطاف والنصب

تمكن أفراد الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بخنشلة. نهاية الأسبوع، من توقيف رعية أجنبي قام بالنصب على زوجين مدعيا قدرته الفائقة في ممارسة الرقية الشرعية قصد علاجهما من العقم. واستولى على مبالغ مالية معتبرة من العملة الوطنية.

حيثيات القضية تعود إلى تقدم امرأة لدى المصالح الشرطية بأمن الولاية من أجل ترسيم شكوى. بخصوص تعرضها للتهديد والابتزاز من قبل رعية أجنبي في العقد الثالث من العمر بعد اللجوء إليه من قبل زوجها.لاعتقادهما بأنه يملك قدرات خارقة في معالجة العقم من خلال الرقية الشرعية. وذلك بعد أن استنفذا جميع الطرق العلاجية الطبية في معالجة الداء.

وبعد التعرف على هذا الأخير، باشر القيام بحصصه العلاجية التي استهلها بآيات قرآنية، ورش الماء على مختلف أنحاء المنزل. ليغادر بعد ذلك ثم يطلب منهما المداومة على عملية العلاج. غير أنه في كل مرة يقوم بقراءة آيات قرآنية ناقصة من دون إتمامها، كما يقوم بتمتمة كلام غير مفهوم على مسامعهما. ليخطرهما بأنهما تعرضا لسحر يصعب فكه، وأن علاجهما يتطلب دفع مبلغ مالي يقدر بـ20 مليون سنتيم. وبعد تسلمه للمبلغ المالي من قبل الزوجين. تمكن بعد ذلك من الحصول على رقم هاتف الزوجة وقام بتهديدها وابتزازها من أجل ربط علاقة عاطفية معه. مدعيا أنها السبيل الوحيد للعلاج، وفي حالة عدم الاستجابة له سوف يقوم باختطافها وقتلها.

توقيف رعية أجنبي

لتباشرالفرقة الجنائية على إثرذلك تحقيقاتها المعمقة في القضية، وبعد الاستغلال الأمثل للمعلومات المتوفرة. وتحديد الأماكن التي يتردد عليها المشتبه فيه بدقة. تم إعداد خطة عمل محكمة تمكنت من خلالها قوات الشرطة بالفرقة الجنائية من توقيف الرعية الأجنبية على مستوى مدينة خنشلة.

وبعد إخضاعه لعملية التلمس الجسدي، عثر بحوزته على قصاصات من الورق مدون عليها طلاسم تستغل في طقوس السحر والشعوذة.

بالإضافة إلى مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بأزيد من مليون سنتيم، ليتم اقتياده إلى مقر المصلحة على ذمة التحقيق.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات القضائية لدى محكمة خنشلة. تم التنقل إلى مقر إقامة المشتبه فيه. وبإخضاعه للتفتيش، تم العثور بداخله على ورق مدون فيها بعض الكتابات والأدعية ومجموعة من المستلزمات والمواد الطبيعية التي تستغل في عمل الشعوذة والسحر. إضافة إلى خلطة متكونة من عدة مواد كان المشتبه فيه يدعو ضحاياه إلى تناولها.موهما اياهم بقدرة الخلطة على الشفاء من مختلف الأمراض التي يصابون بها.

كما تم حجز العديد من الهواتف النقالة ومجموعة من شرائح متعاملي الهاتف لنقال يستعملها للتواصل مع ضحاياه.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز ملفين جزائيين في حق المشتبه فيه. الأول بموضوع التهديد بالقتل مصحوب بأمر، وجنحة النصب، ومخالفة ممارسة مهنة العرافة. والثاني بموضوع جنحة الدخول والإقامة غير الشرعيين بالتراب الوطني، وعملا بإجراءات المثول الفوري. أحيل ملفي القضية أمام وكيل الجمهورية بمحكمة خنشلة الذي أحال القضية إلى قاضي التحقيق بذات المحكمة. والذي من جهته أمر بإيداع المشتبه فيه رهن الحبس المؤقت على ذمة توسيع التحقيق. قبل التكييف النهائي للتهم وإحالته بموجب ذلك على المحكمة المختصة.