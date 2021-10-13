الإطاحة بستيني تورط في تزوير بطاقات تلقيح ضد كوفيد بوهران

تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران، من الايقاع بستيني متورط في تزوير بطاقات التلقيح الخاصة بفيروس كورونا.

وكذا محررات ادارية رسمية كعقود الزواج، تم حجز خلالها اختام شخصية وإدارية تستعمل في عمليات التقليد والتزوير ، معدات تزوير وملفات إدارية ووثائق ومحررات رسمية وأخرى طبية مختلفة مزورة.

العملية النوعية والاحترافية لذات العناصر تمت عقب تحريات معمقة، تبعت معلومات للجهات القضائية المختصة تفيد بنشاط شخص يبلغ من العمر 64 سنة في تزوير محررات ادارية منها بطاقات تلقيح خاصة بكوفيد19 تودع بملفات الحصول على الفيزا نحو أوروبا.

المتورط في قضية الحال قام بتحويل محله التجاري بحي الصنوبر “البلونتار” سابقا إلى وكر لنشاطه الاجرامي لتباشر عناصر الفرقة تحقيقاتها الموسعة أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه ومكان تواجده.

وبعد استصدار اذن بالتفتيش وتمديد الاختصاص الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية، تم إلقاء القبض عليه وحجز معدات التزوير.

وكذا ملفات إدارية ووثائق ومحررات رسمية وأخرى طبية مختلفة مزورة داخل مسكنه العائلي وكذا محله التجاري.

وتمثلت المحجوزات في 9 أختام شخصية وإدارية من مختلف الأحجام، جهازي إعلام آلي، طابعة متعددة الخدمات، سكانير، مفاتيح رقمية، 7 أقراص مضغوطة تحتوي على نماذج لاستمارات ومحررات ادارية مقلدة لمختلف الادارات والمراكز الطبية.

بالإضافة الى 4 بطاقات خاصة بتلقيح كوفيد 19 منها 3 فارغة ومختومة بختم طبيب عام و3 ملفات طبية مشكوك في أمرها ووصفة طبية فارغة ومختومة بختم طبيب عام.

إلى جانب 4 ملفات إدارية خاصة بالموافقة على البناء وآخر بصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء.

و دفترين عائليين احدهما فارغ، 4 شهادات ادارية مختلفة (عدم الزواج، الوكالة وبيع السكن)، نموذجين فارغين خاصين بالمديرية العامة لضرائب وعقدي ايجار وامتياز.