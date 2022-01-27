الإطاحة بشبكة إجرامية تُهرب الأشخاص إلى دول أجنبية

تمكنت فصيلة الابحاث للدرك الوطني بالجزائر ، من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من 6 أشخاص، مختصة في تهريب الأشخاص والنصب والإحتيال.

وحسب بيان لذات المصالح، تقوم الشبكة بتهريب الأشخاص إلى دول أجنبية بإستعمال ملفات مزوة بالتواطئ مع أشخاص ينشطون داخل وخارج الوطن. وهذا مقابل مبالغ مالية ضخمة فيما يتعرض ضحايا الشبكة للنصب والإحتيال.

كما تنتهج الشبكة الاجرامية أسلوبا إجراميا في التعاملات المالية. باستخدام آليات غير قانونية من أجل تحويل العملة الصعبة من وإلى الخارج.

الشلف: توقيف 12 شخصا ينشطون في شبكة دولية لتهريب السيارات

تمكن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالشلف، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية دولية مختصة في التهريب الدولي للمركبات وتزوير وثائقها القاعدية.

كما جاءت هذه العملية النوعية حسب بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف. إثر معلومات وردت إلى ذات المصلحة.

وبعد التحقيق والتحري في القضية، تم تحديد هوية أفراد الشبكة وتوقيفهم. كما تتكون الشبكة من 12 شخصا تتراوح أعمارهم مابين 29 و 61 سنة. مقسمين على 03 مجموعات وينشطون عبر ثلاث ولايات عبر التراب الوطني.

وأسفرت العملية على حجز وثائق إدارية مزورة ورخص سياقة و هواتف نقالة وملفات قاعدية للمركبات.

كما تم حجز مبلغ مالي معتبر، قدر بأزيد من 350 ألف دينار جزائري، مع إسترجاع مركبتين من نوع هيونداي أكسنت. تم إدخالهما بطريقة غير شرعية عن طريق التهريب. إلى جانب 22 رقم هيكل لمركبات أخرى تم إدخالهما إلى أرض الوطن بطريقة غير شرعية.

تيسمسيلت: تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة الكوابل الكهربائي ببونعامة

تمكنت مصالح الأمن بولاية تيسمسيلت من إلقاء القبض على 4 أشخاص متورطين بتهمة تكوين جمعية اشرار مختصة في سرقة الكوابل الكهربائية من الاعمدة ذات الضغط العالي. وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بعد تفعيل عملية البحث والتحري الميداني من قبل فرقة الشرطة القضائية. حيث اسفر ذلك على توقيف المتهمين الأربعة ببلدية برج بونعامة على متن سيارة مغطاة من نوع “404”. أين كانوا بصدد بيع الكمية المسروقة من النحاس والمقدرة بـ 27 كلغ من النحاس بمعدل 170 متر. وأضاف البيان، أنه وبعد التحقيق تبيّن أن إثنين منهم قاما بعملية السرقة، والإثنين الآخرين قدما من مدينة تيسمسيلت من اجل شراء الكمية المسروقة. قصد إعادة بيعها لأشخاص آخرين. ليتم بعد ذلك إنجاز ملف قضائي ضد المتورطين عن تهمة تكوين جمعية أشرار قصد السرقة. كما تم تقديمهم امام وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بونعامة الذي أصدر في حقهم أمر إيداع. طالع أيضا تيسمسيلت: الإطاحة بشبكة لتزوير الأوراق النقدية وحجز 42 ألف دينار

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