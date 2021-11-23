الإطاحة بشبكة إجرامية دولية منظمة مختصة في تهريب المهاجرين

فككت مصالح الدرك الوطني شبكة دولية منظمة مختصة في تهريب المهاجرين في إطار جماعات منظمة عابرة للحدود.

وتمت هذه العملية النوعية من طرف أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببرج بوعريريج باستعمال تقنيات حديثة للتحري.

وحسب الدرك الوطني فإن نشاط الشبكة الإجرامية يمتد عبر التراب الوطني مرورا بدول مغاربية إلى أوروبا.

وكان عناصر الشبكة الإجرامية ينشطون بالاعتماد على وسائط التواصل الاجتماعي.

كما مكنت التحريات من تحديد هوية 27 شخص من عناصر الشبكة منهم 07 ينشطون خارج التراب الوطني.

بالإضافة إلى ذلك، توقيف 14 شخص أودعوا الحبس المؤقت بعد تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. مع صدور 13 أمر بالقبض منها 7 دولية في حق باقي عناصر الشبكة.

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تفكيك شبكة مختصة في تهريب الحراڤة انطلاقا من مستغانم

تمكنت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمستغانم. من وضع حد لنشاط لشبكة متكونة من 9 أشخاص، البالغين من العمر بين 27 و 74 سنة.

القضية جاءت إثر شكوى تقدم بها 6 ضحايا ينحدرون من ولايات مستغانم، سطيف وبرج بوعريريج. تفيد بتعرضهم للنصب من طرف مجموعة أشخاص مختصة في تهريب الأشخاص عبر البحر. والذين سلبوا منهم مبلغا يقدر بـ 420 مليون سنتيم، بالإضافة إلى هواتفهم النقالة ومبلغ من العملة الصعبة.

التحريات والتحقيقات في القضية، أفضت إلى أن الضحايا عقدوا اتفاقا مع شخص برفقة شركائه مختصين في تهريب المهاجرين عبر البحر. لتكون الانطلاقة من أحد شواطئ الولاية على متن قارب “تروبيكو” بمبلغ 70 مليون سنتيم للشخص الواحد. حيث تم تأجير لهم مسكنين، الأول في “صلامندر” والثاني ببلدية “بن عبد المالك رمضان”. للمكوث فيهما إلى غاية تاريخ نقلهم إلى الضفة الأخرى.

إلا أن المشتبه فيهم قاموا بسلب الضحايا المبلغ المتفق عليه وتجريدهم من هواتفهم النقالة بحجة الإجراءات المعمول بها. إلا أنهم وبعد مغادرتهم المسكن المستأجر، تفطن الضحايا في اليوم الموالي أنهم تعرضوا للنصب.