الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية بعين الدفلى

تمكنت شرطة خميس مليانة، بعين الدفلى، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية.

كما حجزت 240 قرص مهلوس، من مختلف الأنواع والأحجام، إلى جانب مبلغ مالي من عائدات النشاط المحظور.

وقد وضعت ذات المصالح خطة ميدانية محكمة، كللت بتوقيف الشخص المشتبه به، وبعد عملية الملامسة الجسدية، ضبط بحوزته 200 قرص مهلوس.

حيثُ كان بصدد بيعها لأحد المروجين بحي سيدي أمعمر، ليتم توقيف شريك له، وتفتيش مساكنهم العائلية، أين تم حجز 40 قرص مهلوس من نفس النوع.

وفي سياق التحريات تمكن محققو الشرطة من تحديد هوية ممونهم الرئيسي المنحدر من ولاية الشلف، والذي يبقى في حالة فرار لحد الساعة .

هذا و قد أسفرت العملية إجمالا عن حجز 240 قرص مهلوس، بالإضافة إلى 82500 دج من عائدات الترويج.

كما تم إيقاف شخصين تم تقديمهما أمام نيابة خميس مليانة، والتي أمرت بإيداعهما الحبس المؤقت، في انتظار محاكمتهما لاحقا.