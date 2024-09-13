الإطاحة بشبكة تهريب خطيرة بباتنة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسقانة في باتنة، من الإطاحة بشبكة تهريب، وحجز أزيد من 1.6 كلغ مخدرات وقرابة 39 ألف كبسولة بريقابالين وعدة مركبات وقطع غيار.

وحسب بيان لذات المصلحة، جاءت هذه العملية، على إثر معلومات مؤكدة واردة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسقانة، تفيد بنشاط مشبوه لشخص ضمن شبكة تهريب مواد مخدرة وقطع غيار.

واستغلالا للمعلومة تم وضع خطة محكمة وإقحام وحدات الدرك الوطني بعين التوتة.

حيث مكنت التحريات المعمقة من الإطاحة بالمشتبه فيه والذي يبلغ من العمر 37 سنة يمتهن تهريب قطع غيار الشاحنات.

وينشط المتهم في التهريب الدولي للمخدرات والأقراص المهلوسة على أعلى درجة من الخطورة. الذي من شأنه المساس بالأمن والإقتصاد الوطني والصحة العمومية.

وتم الإطاحة بالمشتبه فيه بعد عمليات بحث وتحري معمقة من طرف وحدات الدرك الوطني بعين توتة وسقانة.

كما تم تعقب ورصد تحركات المشتبه فيه ونشاطاته، ومكنت التحريات من توقيف المشتبه فيه وهو على متن مركبة من نوع فولكسفاغن تيقوان.

أين كان قادما من مدينة سقانة نحو مدينة بريكة، وقام بتغيير مساره نحو مسلك ترابي مقتادا مركبته بسرعة فائقة. ليتم توقيفه بالقرب من مسكن ريفي ملك له.

قائمة المحجوزات

وبعد إستيفاء إجراءات التفتيش القانونية وبالإستعانة بالثنائي السينوتقني إختصاص مخدرات وكذا جهاز الكشف عن الكوكايين والكراك وتسخير الوسائل المادية والبشرية اللازمة، مكنت العملية من حجز مايلي:

17 صفيحة مخدرات (كيف معالج) بوزن إجمالي قدر ب 1.620 كلغ؛

38980 كبسولة من المؤثرات العقلية نوع بريقابالين. ومبلغ مالي بالعملة الوطنية قدر بـ256 مليون سنتيم.

بالإضافة إلى وثائق إدارية مختلفة ومفاتيح خاصة بمنازل، شقق ومركبات مختلفة. و13 مركبة مختلفة “سيارات سياحية، سيارات نفعية وشاحنات”. بما فيها سيارة سياحية مفككة كليا.

كما تم حجز كمية معتبرة من قطع الغيار مهربة، و4 هواتف نقالة وآلة عد النقود وميزان إلكتروني يستعمل في تجارة المخدرات.

وبعد تمديد الاختصاص إلى ولايات أخرى استكمالا لنتائج التحقيق، تم توقيف المشتبه فيه الثاني البالغ من العمر 45 سنة مع تحديد هوية المشتبه فيه الثالث البالغ من العمر 47 سنة الذي تم توقيفه بسقانة.

وأضاف البيان، أن التحقيق متواصل وسيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة فور استكمال جميع الإجراءات القانونية.