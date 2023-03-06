الإطاحة بشبكة دولية لتهريب السيارات بالوادي

تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالوادي من الإطاحة بشبكة دولية لتهريب السيارات، وتزوير الملفات القاعدية للمركبات وإدخالها لأرض الوطن بطريقة غير شرعية.

وحسب تصريح المقدم بن ڨرايت موسى رئيس خلية الاتصال بمجموعة الوادي، فالشبكة مختصة في تهريب السيارات وتزوير الوثائق القاعدية للمركبات.

وأسفرت العمليـة عن توقيف 17 شخصا من بينهم إمرأتان، بالإضافة إلى 4 أشخاص في حالة فرار.

كما أسفرت التحقيقات عن تورط 9 موظفين يعملون بمكاتب حركة المرور لـ4 بلديات بالوادي. وخبير مناجم سابق وعامل بمؤسسة خاصة معتمدة تنشط في مجال مطابقة السيارات.

وشمل التحقيق 46 ملف قاعي مزور لـ46 مركبة من مختلف الأصناف باسم شركة وهمية.

كما تم حجز 17 سيارة بولاية الوادي، 4 سيارات أجريت عليها تعديلات في الرقم التسلسلي، والسيارات الأخرى كانت تحمل ترقيما دوليا.

هذا ولا تزال عملية استرجاع السيارات المزورة متواصلة وكذا توقيف المتورطين.