الإطاحة بشبكة دولية لتهريب المركبات واسترجاع 4 ملايير بالوادي

أطاحت فرقة مكافحة الجرائم الكبرى التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الوادي، بحر الأسبوع المنصرم. بنشاط شبكة إجرامية منظمة مختصة في التهريب الدولي للمركبات.

وتتكون الشبكة الإجرامية من 11 شخصا، حيث باشرت فرقة مكافحة الجرائم الكبرى وتحت إشراف النيابة المختصة التحريات في شأن هذه القضية. التي أفضت إلى تحديد هوية وتوقيف أفراد هذه الشبكة الإجرامية الدولية مع إسترجاع 17 مركبة محل تهريب. والتي تم طمس مواصفاتها التقنية وتزوير وثائقها لغرض وضعها للسير بالتراب الوطني.

هذه العملية أسفرت عن ضبط وإسترجاع سلاح ناري من الصنف الخامس. مبلغ مالي يفوق أربع ملايير سنتيم. ومبالغ مالية من مختلف العملات الأجنبية. بالإضافة كذلك إلى أوراق نقدية مزوّرة من العملة الوطنية من فئة 1000دج.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي، عن قضية التهريب الدولي للمركبات ضمن شبكة دولية منظمة عابرة للحدود الوطنية. تبيض الأموال والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، الترقيم والتسجيل ووضع مركبات للسير في التراب الوطني دون التقيد بالشروط القانونية.