تمكن عناصر أمن ولاية تلمسان، من الإطاحة بشبكة مختصة في تهريب المهاجرين المغاربة.

وحسبما أفاد به بيان لخلية الاتصال للأمن الولائي، جاءت هذه العملية، التي قام بها عناصر فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان، إثر تحريات معمقة كشفت عن وجود شبكة دولية رأسها المدبر يتواجد بالمغرب.

ويخطط المعني ويستلم الأموال من الأشخاص المهاجرين ليغادروا المغرب نحو الجزائر باتجاه الحدود الغربية للوطن. ومنها إلى دول أوروبية عبر قوارب مهيأة.

وسمحت هذه التحريات بتوقيف عناصر هذه الشبكة البالغ عددهم 18 شخصا من بينهم 15 شخصا من جنسية مغربية.

وقام المعني بارتكاب جرائم مختلفة داخل التراب الوطني منها جرائم مرتبطة بالإتجار بالبشر.

وقد تم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة عن جناية تهريب المهاجرين ضمن جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية.