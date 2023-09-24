الإطاحة بشبكة هَرّبت “مليون ونصف” وحدة من المفرقعات بقيمة 40 مليار

تمكنت مصالح الأمن الوطني بالعاصمة من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من 04 أشخاص.

الموقوفون متهمون في قضية تهريب 01 مليون و506 ألف و290 وحدة من الألعاب النارية والمفرقعات من مختلف الأنواع والأحجام.

وحسب ذات المصالح، فإن الألعاب النارية والمفرقعات تم ضبطها على مستوى مستودعين بهراوة (دائرة الرويبة) وأولاد فايت (دائرة الشراقة). تقارب قيمتها السوقية 40 مليار سنتيم كانت موجهة للمتاجرة بمناسبة المولد النبوي.

كما مكنت العملية من ضبط واسترجاع 273290 وحدة من الشماريخ المعروفة بـ (البوق). و 1233000 وحدة من المفرقعات من مختلف الأنواع والأحجام.