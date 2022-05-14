الإطاحة بعصابة أنشأت دولة موازية بالمحمدية في معسكر

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة المحمدية بولاية معسكر من توقيف شخصين مشتبهين في قضية التزوير واستعمال المزور في وثائق تصدرها الإدارات العمومية.

والإدلاء بإقرارات كاذبة يبلغان من العمر 50 و53 سنة وحجز وثائق إدارية مزورة، أختام إدارية بالإضافة الى مبلغ مالي معتبر قيمته أكثر من مليوني دينار.

العملية جاءت بناء على معلومات وردت إلى مصالح الشرطة مفادها حيازة احد المشتبه فيهما على محررات إدارية رسمية مزورة.

وبعد تكثيف التحري وترصد تحركات هذا الأخير تم توقيفه على متن مركبته بعد إخضاع المركبة للمراقبة الأمنية والإدارية تم ضبط وثائق إعفاء من الضريبة مزورة تحمل ختم إطار سابق متوفي بمصلحة الضرائب، حول المشتبه فيه إلى مقر أمن الدائرة لاستكمال إجراءات التحقيق التي أسفرت عن تحديد هوية شريكه وتوقيفه بموجب إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة المحمدية، تم تفتيش مسكن هذا الأخير، أين كانت نتائجه إجابية تم ضبط وحجز وثائق إدارية، ختم دائري,، ختم شخصي وبعض الوثائق محل التزوير، وبعد أستكمال إجراءات التحقيق وبموجب إجراء قضائي قدم المشتبه فيهما أمام العدالة لمحاكمتهما.