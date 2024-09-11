الإطاحة بعصابة إجرامية لتبييض الأموال بالوادي

تمكن عناصر فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بأمن ولاية الوادي، خلال الأسبوع الفارط من توقيف 04 أشخاص من بينهم امرأة. تتراوح أعمارهم بين 32 و55 سنة، مشتبه فيهم في جريمة تبييض أموال.

تفاصيل العملية، جاءت تبعا للتحريات التي قام بها محققوا ذات المصلحة الأمنية، حول الاشتباه في القيام بعمليات تبييض الأموال مصدرها عمليات التهريب، تم خلال العملية بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي إسترجاع مبالغ مالية ومنقولات يشتبه في أنها محل تبييض أموال. من بينها مبلغ مالي من العملة الوطنية 29.267.000 دج. بالإضافة كذلك إلى 06 مركبات سياحية، العملية مكنت من توقيف أربعة أشخاص من بينهم إمراة.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي.