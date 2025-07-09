الإطاحة بعصابة إجرامية وحجز كمية معتبرة من الكوكايين والمهلوسات

تمكنت الشرطة القضائية بخميس الخشنة في ولاية بومرداس، من الإطاحة بعصابة إجرامية مكونة من 4 أشخاص. مع حجز كمية معتبرة من المخدرات.

كما أسفرت العملية الأمنية عن ضبط و حجز2.537 كلغ من القنب الهندي. كمية من الكوكايين و المؤثرات العقلية، أسلحة بيضاء. ومبالغ مالية من عائدات الترويج.

وبعد إستكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة.

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