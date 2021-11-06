بالفيديو: الإطاحة بعصابة تروج المخدرات زرعت الرعب بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله في العاصمة

أطاحت أفراد الدرك الوطني بالجزائر العاصمة بعصابة كانت تنشط على مستوى المدينة الجديدة لسيدي عبد الله. وهذا في إطار محاربة الجريمة بمختلف أشكالها وتفكيك عصابات الأحياء.

وحسب ذات المصالح العصابة اتخذت من بعض أحياء العاصمة للمتاجرة بالمخدرات والحبوب المهلوسة وترويع السكان. حيث كانت العصابة تستعمل أسلحة بيضاء مثتمثلة في سيوف وعصي.

لتسفر العملية عن عن توقيف 37 شخصا قدّم 10 منهم أمام الجهات القضائية المختصة، التي أصدرت أمرا بالإيداع في حق 6 أشخاص. كما تم وضع 4 أخرين تحت الرقابة القضائية، بتهمة الحيازة والمتاجرة بالمخدرات والانتماء إلى عصابات الأحياء.