عاجل

الإطاحة بعصابة تقودها فتاة مختصة في سرقة المنازل ببومرداس

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
الإطاحة بعصابة تقودها فتاة مختصة في سرقة المنازل ببومرداس
بقلم م . فيصل

أطاحت عناصر الشرطة القضائية بتيجلابين في بومرداس بعصابة متكونة من 5 أفراد تقودها فتاة مختصة في السرقة والاعتداء على المواطنين.

وحسب ذات الهئية فإن العصابة  التي تتراوح أعمارهم مابين22 و32 سنة قامت بالسطو على منزل بائع مجوهرات بمدينة تيجلابين.

وقد باشرت مصالح الأمن التحريات عقب إيداع شكوى من طرف صاحب المنزل.

أين اسفرت التحريات عن توقيف أفراد العصابة والمسبوق قضائيا ليتم بعدها توقيف باقي افراد من بينهم قتاة وينحذرون بمدينة برج منايل.

وقد تم إحالة المشتبه فيهم الأربع على وكيل الجمهورية لدى  محكمة بومرداس.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com