الإطاحة بعصابة تقودها فتاة مختصة في سرقة المنازل ببومرداس

أطاحت عناصر الشرطة القضائية بتيجلابين في بومرداس بعصابة متكونة من 5 أفراد تقودها فتاة مختصة في السرقة والاعتداء على المواطنين.

وحسب ذات الهئية فإن العصابة التي تتراوح أعمارهم مابين22 و32 سنة قامت بالسطو على منزل بائع مجوهرات بمدينة تيجلابين.

وقد باشرت مصالح الأمن التحريات عقب إيداع شكوى من طرف صاحب المنزل.

أين اسفرت التحريات عن توقيف أفراد العصابة والمسبوق قضائيا ليتم بعدها توقيف باقي افراد من بينهم قتاة وينحذرون بمدينة برج منايل.

وقد تم إحالة المشتبه فيهم الأربع على وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس.