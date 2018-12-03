الإطاحة بعصابة سرقة المحلات التجارية في عين عبيد بقسنطينة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين أعبيد، من الإطاحة بعصابة سرقة المحلات التجارية مكونة من أربع أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 الى 25 سنة.

وهذا بعد تلقي مكالمة هاتفية من طرف أحد المواطنين عن طريق الرقم الأخضر 1055 مفادها تعرض أحد المحلات التجارية بقرية برج مهيليس بلدية عين أعبيد للسرقة .

وبعد تشكيل دورية وتنقلت فرقة الدرك الوطني إلى عين المكان و بعد تكثيف البحث والتحري تم القبض على المشتبه فيهم وحجز المركبة المستعملة في السرقة مع استرجاع المسروقات ، على اثر هذا تم اقتياد المشتبه فيهم الى مقر الفرقة اين تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.