الإطاحة بعصابة من 5 أشخاص مختصة في سرقة السيارات بعين البنيان

تمكنت مصالح الدرك الوطني بعين البنيان من وضع حد لنشاط عصابة مختصة في سرقة السيارات وتزوير وثائقها و بيعها بالعاصمة. تمتد إلى عين وسارة بولاية الجلفة.

تورط فيها خمس أشخاص اثنان منهما موجودان رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية عن تهمة تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة السرقة وانتحال اسم الغير. التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وكذا إخفاء أشياء مسروقة.

تحريك الدعوى العمومية، جاءت عقب شكوى تقدم بها مواطنان تفيد تعرض مركبتهما إحداها من نوع “رونو سامبول”.و الثاني من نوع “داسيا لوقان” للسرقة من قبل مجهولين من أمام منزلهما بعين البنيان.

وباشرت مصالح الأمن تحرياتها وتمكنت من تحديد هوية الفاعلين وبالمتهمين “ج.ح”و”ي.أ”. وبتوسيع التحريات تم تحديد هوية ثلاث أشخاص آخرين كانوا بصدد التوسط لبيع السيارات ينحدرون من عين وسارة بالجلفة.

المتهمون مثلوا للمحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري، حيث اعترف المتهم الرئيسي بسرقة السيارة من نوع “رونو سامبول”. رفقة المتهم المدعو “ميرو” ويتعلق الأمر بالمتهم “ي.أمير”. وأنه توصل مع المتهم “من أجل البحث عن زبون لبيعها، هذا الأخير أكد من جهته أنه مهمته كان التوسط فقط وأنه لم يقم بالسرقة ولا باخفاء السيارة محل السرقة. وتواصل مع باقي المتهمين من عين وسارة والتي تقتصر مهمتهم في فحص ومعاينة السيارة قبل بيعها للزبون. وأنهم يقبلون مستحقاته من الزبون مبالغ لا تتجاوز 6 آلاف دج. ونفى المتهمون أيضا اخفاءهم للسيارات محل السرقة.

الضحايا أصحاب المركبات محل السرقة طالبا بقبول تأسسهما أطرافا مدنية في الملف. مع تقديم طلبات بتعويض قيمة سيارتهما حيث طالب الضحية الأول بمبلغ 400 مليون سنتيم و الثاني بمبلغ 350 مليون سنتيم.

وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. مع 200 ألف دج غرامة مالية ضد جميع المتهمين.

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