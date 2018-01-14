الإطاحة بعصابتين لترويج المخدرات ببودواو في بومرداس

تمكن أمن بودواو ببومرداس، من الاطاحة بعصابتين تتكون من 5 أفراد، تحترفان ترويج المخدرات في أوساط الشبانية.

وحسب ذات المصدر، فإنه تم توقيف عناصر الشبكتين، والذي تتراوح أعمارهم مابين 28و 43 سنة، وحجز كلغ من الكيف.

وأضاف ذات المصدر، أنه تم تفكيك الشبكة الاولى وتتكون من 3 عناصر، ينحدرون من ولايتي بومرداس والعاصمة.

بينما الشبكة الثانيةن تتكون من شخصين ينحدران من مدينة الرويبة بالعاصمة .

وتمت العملية بعد تحريات معمقة لأمن بودواو، التي أسفرت بالقبض على المشتبه فيهم في حالة تلبس.

وقد تم تقديم عناصر الشبكتين على وكيل الجمهورية لدى محكمة بودواو.