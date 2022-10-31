الإطاحة بـ 4 أعوان بالخطوط الجوية الجزائرية متلبسين بسرقة أمتعة المسافرين

أطاحت التحقيقات الأمنية على مستوى مطار هواري بومدين، بجماعة أشرار مختصة في سرقة امتعة المسافرين. تضم 4 مشتبه فيهم يزوالون عملهم بشركة الخطوط الجوية الجزائرية.

وتم التوصل ان المعنيون وعن سابق اتفاق قاموا بسلسلة سرقات طالت عدد من الهواتف النقالة الذكية. خلال أداء مهامهم كأعوان مكلفين بتفتيش الأمتعة.

وحسب ما المعطيات المتوفرة عن ملف القضية، فإن عملية توقيف المشتبه فيهم من بينهم اثنين اشتغلوا بالمطار منذ اكثر من 20 سنة.

ويتعلق الأمر بكل من المدعو: ي أسامة “،” ح.خالد” ،” ع.عماد”، خ.مالك”. في أعقاب شكاوى تقدم بها عدد من المسافرين. أمام مركز الأمن التابع للمطار، مفادها تعرض امتعتهم للسرقة من طرف مجهول. اخرها في شهر سبتمبر لما تعرّض مسافر الى سرقة هاتفه النقال وهو يستعد للسفر إلى الخارج.

وفي خضم الشكوى تم فتح تحقيق على مستوى المطار، اذ وبعد عملية ترصد وتتبع دقيقة. تم توقيف 4 أعوان مكلفين بالامتعة بشركة الخطوط الجوية الجزائرية متلبسين بالجرم. بعدما تم ضبط 3 هواتف نقالة يقارب سعر الواحد منهم 8 ملايين سنتيم تعود لثلاث ضحايا سبق وأن رسّموا شكاويهم بالمطار.

وجرى تقديم المعنيين أمام هيئة محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاثنين، أين اعترف المتهمون. أمام وكيل الجمهورية بالجرم الذي اقترفوه، خاصة وأن الهواتف النقالة منها ما تم بيعها بغرض المتاجرة بها.

وقرر رئيس الجلسة تأجيل محاكمة المتهمين الى تاريخ، 7 نوفمبر المقبل، وفقا لاجراءات الاستدعاء المباشر. لمواجهة تهم تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد للسرقة والسرقة بالتعدد.

كما تأسست ممثل شركة الخطوط الجوية الجزائرية كطرف مدني للمطالبة بتعويضات مالية في الجلسة اللاحقة، الى جانب 3 ضحايا .