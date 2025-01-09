الإطاحة بـ 7 مسبوقين يتاجرون بالكوكايين والمهلوسات وحجز ألف قرص ببراقي

فتحت محكمة الحراش، اليوم الخميس، ملف شبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية والمهلوسات تنشط ببراقي. تورط فيها 7 أشخاص أغلبهم مسبوقين قضائيا في قضايا مماثلة موجودين رهن الحبس المؤقت في مالايزال آخر في حالة فرار.

التحقيق في قضية الحال، جاء في عملية مشتركة بين عناصر الدرك الوطني وفوج من عناصر الشرطة القضائية بببئر مراد رايس، بتاريخ 6 ديسمبر الجاري. حيث تم ترصد ومراقبة تحركات مشبوهة لعناصر شبكة مختصة في ترويج المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية بحوش ميهوب ببراقي. حيث تم التواصل مع أحد عناصرها لتزويده بكمية من المخدرات هذا الأخير قام بالتوسط له مع شخص آخر. وتم تحديد مكان ووقت التسليم حيث تمت مداهمة الأماكن وتوقيف ثلاث أشخاص.

فيما تم حجز كمية معتبرة من المخدرات بتوسيع التحريات وتفتيش مساكن المشتبه فيهم والتي أسفرت عن حجز 10.2غ من الكوكايين. و 980 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع “بريغابالين”. وبتوسيع دائرة البحث والتحري تم التوصل لأشخاص آخرين لهم ضلوع في الشبكة الاجرامية التي تبين أنها تتكون من 7 عناصر تم إلقاء القبض عليهم تباعا. ومتابعته بجنحة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بغرض المتاجرة ضمن جماعة إجرامية منظمة. هذا وقد تم تقديم المشتبه فيهم على وكيل الجمهورية الذي حولهم على التحقيق. أين تم الأمر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش.

تضارب في تصريحات المتهمين

وتفاوتت تصريحات المتهمين خلال المحاكمة بين الاعتراف باستهلاك المؤثرات العقلية، ونكران ترويجها. حيث أكد المتهم”أ.ن” أنه يعمل منظف في مؤسسة “ناتكوم” وهو مسؤول على عائلته. وأنه متعود على استهلاك المخدرات مرتين في الشهر، ولا علاقة له بالكوكايين.

المتهم”ب.م” كشف هو الآخر أنه يعمل في مجال تصليح الهواتف النقال، حيث اعترف باستهلاكه للكوكايين. وأنه يعرف المتهم “ف” من بين جميع المتهمين الموقوفين. وأن صديقه “ح” يمنحه بين الحين والآخر كمية من الكوكايين. ويوم توقيفه اشتركا لشراء كمية واقتسامها بينهما خلال تنقلهما لحضور حفل زفاف.

المتهم”ب.ف” صرح أنه يعمل كلونديستان، و أن كمية البريغابالين التي عثر بسيارته ملك لأحد المتهمين.

المتهم”ت.أ” صرح أيضا أنه يعمل “حلواجي” وأن الكمية التي عثر عليها بحوزته من المؤثرات العقلية والمقدر 980 قرص ، سلمها أحد المتهمين من أجل ترويجها.

و امام ما تقدم إلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذة مع مليون دج غرامة مالية ضد المتهمين الموقوفين. وتوقيع عقوبة 10 سنوات مع مليون دج غرامة مالية ضد المتهم الفار مع إصدار أمر بالقبض ضده.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور