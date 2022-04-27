الإطاحة بمفتش مركزي في وزارة النقل متلبسا بتلقي رشوة!

علمت “النهار” من مصادر حسنة الاطلاع، بأن مصالح الدرك الوطني في ولاية الشلف، ألقت القبض على إطار سامٍ يعمل بوزارة النقل في حالة تلبس بتعاطي الرشوة.

وأوضحت مصادر “النهار”، أن الإطار السامي في وزارة النقل يشغل منصب مفتش مركزي، وتم توقيفه متلبسا باستلام صك بنكي بقيمة 40 مليون سنتيم.

واستنادا إلى ذات المصادر، فإن الضحية تعرض لابتزاز من المسؤول في وزارة النقل، حيث طلب منه منحه مبلغا من المال مقابل تسليمه قرار الموافقة على مشروع استثماري يخص إنجاز محطة للنقل الحضري في إحدى بلديات ولاية الشلف.

كما أشارت ذات المصادر إلى تفاصيل عملية إلقاء القبض على المشتبه فيه وقت قدومه من الجزائر العاصمة نحو محطة النقل البرية في الشلف من أجل استلام الرشوة، وعلى إثرها باشرت ذات المصالح بالتحقيقات الميدانية، وتم من خلالها إنجاز ملف قضائي من أجل تقديمه أمام وكيل الجمهورية بمحكمة الشلف، الذي حوّل الملف على قاضي التحقيق عن تهمة استغلال منصب وتلقي مزية غير مستحقة، أين تم إيداعه الحبس في المؤسسة العقابية.

طالع ايضا: تقليص مدة الإنتظار وتوفير الراحة.. وزير النقل يأمر بالتكفل الجيد بالمسافرين تقليص مدة الإنتظار وتوفير الراحة.. منجي يأمر بالتكفل الجيد بالمسافرين كما ترأس الوزير منجي عبد الله، أول أمس الخميس، اجتماع الدورة العادية للجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي. وجاء هذا الاجتماع، في إطار التحضيرات القطاعية الخاصة بموسم الإصطياف، الذي يشهد حركية هامة للمسافرين من و إلى الجزائر. ودعا الوزير، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، جميع الأعضاء ومن مختلف القطاعات المعنية، إلى وضع الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة. وكذا التنسيق المتواصل لإنجاح موسم الإصطياف 2022. حيث سيشهد هذا الموسم، عودة معتبرة لحركية المسافرين على مستوى مطارات الجمهورية. كما سيتزامن هذا الموسم مع إحتضان الجزائر لألعاب البحر الأبيض المتوسط شهر جوان المقبل بوهران بالإضافة إلى موسم الحج. كما شدد الوزير، على ضرورة التكفل الجيد بالمسافرين، عبر توفير خدمات ترقى إلى تطلعات المواطنين. ويأتي ذلك، عن طريق وضع إستراتيجية و ورقة طريق مضبوطة، خاصة و أن الجزائر تتوفر اليوم على مطارات بمعايير عالمية. وبقدرة إستقبال كبيرة. ويتم ذلك من خلال إضفاء مرونة أكثر في نظم و مخططات معالجة ومراقبة حركية الأشخاص والأمتعة. وتقليص مدة الإنتظار، وتوفير جميع شروط الراحة.