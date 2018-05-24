الإطاحة بنصّاب وزوجتيه سلب الأطباء “الملايير” نظير تكوينهم في الخارج

وحسب معلومات “النهار”، فإن المشتبه فيه أوقع في شراكه 161 شخصا، وسلبهم مايقارب 10 ملايير سنتيم، مستعملا زوجتيه لكسب ثقة ضحاياه.

منتهجا طرقا تدليسية واحتيالية، مكّنته من تكوين ثروة في ظرف وجيز من جيوب الأطباء، الذين استغلّ حاجتهم الماسة للخضوع لدورات تكوينية بالخارج.

تمكّنهم من كسب خبرات ترقّيهم مهنيا.

ومن المنتظر أن يتمّ إحالة المشتبه فيهم الذين تقاسموا الأدوار في التهم الموجهة إليهم، أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، للسماع إلى أقوالهم في محاضر رسمية.

ثم إحالتهم على العدالة لمحاكمتهم حسب التكييف القانوني الذي يوجهه قاضي التحقيق للوقائع المنسوبة إليهم.