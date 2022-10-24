الإطلاق الرسمي لأول تطبيق خاص بالنقل الجامعي “Mybus”

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الإطلاق الرسمي لتطبيق “MyBus” للنقل الجامعي.

وحسب بيان الوزارة، سيقدم التطبيق خدماته على مستوى 10 خطوط حاليا. قبل أن يوسّع إلى جميع الخطوط الوطنية، مع نهاية السنة الحالية وبداية السنة المقبلة.

ويمكن تحميل التطبيق عبر مسح الرمز المربع الظاهر في صورة البيان، في انتظار نشره على متجر غوغل للتطبيقات، http://apps.mesrs.dz/mybus.apk حسب ما أوضحته الوزارة.

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MyBus.. تطبيق للطلبة من أجل التعرف على شبكة النقل الجامعي

كشف وزير التعليم العالي، كمال بداري، عن إطلاق تطبيق إلكتروني “ماي باص” (MyBus)، لتمكين الطلبة من التعرف الآني على شبكة النقل الجامعي. كما أوضح الوزير أنّ هذا التطبيق سيدخل حيز التنفيذ شهر أكتوبر، ويتعلق برقمنة عشرة خطوط نقل جامعية. تخص جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين بباب الزوار بالجزائر العاصمة. على أن يتم تعميم العمل بهذا التطبيق على المستوى الوطني مطلع سنة 2023. كما أبرز بداري أنّ رقمنة شبكة النقل الجامعي في تصريح سابق ترمي إلى تحسين مستوى الخدمات الجامعية. وذلك بهدف تمكين الطلبة من التفرغ للدراسة، مضيفا أن القطاع يعمل “من أجل تحسين الخدمات الجامعية المقدمة للطالب”. وبالقطب التكنولوجي الجامعي، بسيدي عبد الله “غرب العاصمة”، عاين الوزير مختلف هياكل هذه المنشأة، وشدّد على ضرورة “استدراك التأخر المسجل بالقطب التكنولوجي الجامعي، بسيدي عبد الله “غرب العاصمة”. من خلال تسريع وتيرة الإنجاز والمتابعة المستمرة من أجل احترام الآجال الخاصة باستلام هذا المشروع الهام في أقرب وقت ممكن”.

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