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الإطلاق الرسمي للنظام المعلوماتي “جبايتك” بـ3 مراكز جوارية

بقلم نادية بن طاهر
الإطلاق الرسمي للنظام المعلوماتي “جبايتك” بـ3 مراكز جوارية
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تم اليوم الأحد، الإطلاق الرسمي للنظام المعلوماتي الجبائي “جبايتك” ودخوله حيز الخدمة على مستوى 3 مراكز جوارية للضرائب.

ويتعلق الأمر بكل من المركز الجواري للضرائب حملة بباتنة، والمركز الجواري للضرائب ماسرة بمستغانم، والمركز الجواري للضرائب القليعة بتييازة.

ويهدف هذا النظام المعلوماتي لتسهيل وتبسيط الإجراءات الجبائية وتحسين الخدمة المقدمة. حيث يسمح للمكلفين بالضرائب بتصريح الضرائب و الرسوم عبر الانترنت.

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