الإعتداء على إمام أستاذ بمسجد سلمان الفارسي بسيدي عبد الله

نددت التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف الجزائريين، الاعتداء على إمام أستاذ بمسجد سلمان الفارسي بسيدي عبد الله، بالعاصمة.

وجاء في منشور للتنسيقية على صفحتها بفيسبوك، “مرة أخرى تطال أيادي الاعتداء على أئمتنا، وهذه المرة على الإمام الاستاذ لمسجد سلمان الفارسي بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله”.

ودعت تنسيقية الأئمة الجهات الرسمية والامنية، لحماية الأئمة والمساجد، والحفاظ على اللحمة الوطنية والاجتماعية، من هذا الاجرام والتعدي والتشويه واللامبالاة.

كما طالبت وزير شؤون الدينية والأوقاف بالتدخل، وانتشالهم من الواقع المرير الذي يعيشه الأئمة وأهل القطاع.