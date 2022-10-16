الإعتماد على محطات تحلية مياه البحر بنسبة 42 بالمائة

قالت آسيا أزيرو، ممثلة وزارة الأشغال العمومية والري والتجهيزات القاعدية، أنه يرتقب أن تساهم محطات تحلية مياه البحر في تغطية إحتياجات السكان من مياه الشرب بنسبة 42 بالمائة آفاق سنة 2024.

وقالت أزيرو ، في مداخلتها حول “مصادر المياه والأمن المائي بالجزائر” لدى مشاركتها في أشغال الملتقى الوطني الأول حول “الحماية والمحافظة على الموارد المائية”، أن إستراتيجية الدولة لتوفير هذا المورد الحيوي تراهن بشكل كبير على الإعتماد على المياه المحلاة مستقبلا. مضيفة أن نسبة الإعتماد على هذا المصدر لتوفير مياه الشرب للقاطنين بالولايات الساحلية وكذا المجاورة لها. يرتقب أن يرتفع من 17 بالمائة حاليا إلى نحو 42 بالمائة سنة 2024 و60 بالمائة سنة 2030.

وأضافت أزيرو، أن 7189904 نسمة يتم تزويدهم حاليا بالمياه المحلاة لتغطية حاجيتهم من مياه الشرب. والمرتقب أن يرتفع عددهم الى 28037049 نسمة سنة 2024. و 35 مليون نسمة آفاق سنة 2030. مشيرة إلى أن القطاع يحصي 12 محطة لتحلية مياه البحر. في انتظار إستلام أخرى جديدة ليرتفع عددها إلى 23 محطة خلال السنتين المقبلتين.

وأضافت أزيرو أن إلى جانب تحلية مياه البحر تولي الدولة أهمية كبيرة أيضا لتدعيم قدرات تخزين المياه. من خلال بعث أشغال إنجاز سدود جديدة والمرتقب استلام أربعة جديدة سنة 2024. ليرتفع عددها إلى 85 سد بقدرة تخزين اجمالية تقدر ب9 مليار متر مكعب. مع العلم أن قدرة التخزين الحالية تقدر ب6ر8 مليار متر مكعب.

من جهته، تطرق الأستاذ بجامعة سعد دحلب، بوعلام رميني، في مداخلته حول “عندما تضمن الفقارة الأمن المائي” إلى إحدى الوسائل التقليدية التي تستعمل للري في الصحراء، لافتا إلى عزوف نسبة كبيرة من الفلاحين عن استعمالها بولايات الجنوب بالرغم من دورها في ضمان توفير المياه في حالة الجفاف لمدة تناهز السنتين.

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