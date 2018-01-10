الإعدام لـ 6 ارهابيين في حالة فرار في تبسة

سلّطت المحكمة الابتدائية لجنايات مجلس قضاء تبسة عقوبة الإعدام في حق 6 إرهابيين في حالة فرار وأيضا توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق 4 متهمين.

فيما إستفاد 6 اخرين من حكم البراءة بعد أن توبعوا بتهم الانخراط وتكوين مجموعة ارهابية مسلحة ودعمها لوجيستيا.

وقائع القضية التي إختتمت بها الدورة الجنائية الحالية والتي تعتبر الأولى وفق القانون الجديد.

الذي أقرّ من طرف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح المندرج ضمن رؤية الوزارة الوصية في إصلاح محكمة الجنايات

وكذاجعل عملية التقاضي على مستواها تتم على درجتين.

حيث جرت أطوارها في كل من بلديات، العقلة، الماء الأبيض الحويجبات وإمتدّت إلى غاية الشريط الحدودي الفاصل بين الجزائر وتونس.