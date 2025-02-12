الإعدام للإرهابي “مصعب” و20 سنة سجنا لجماعة مسلحة إستهدفت موكب وزاري بتيزي وزو

وقّعت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء أمس الثلاثاء، عقوبة الإعدام في حق الإرهابي ضيف الله أحمد “المكنى “مصعب “. والذي كان ينشط مع الجماعة الإرهابية المسلحة للدعوة والقتال، الناشطة بأعالي جبال بومرداس وتيززو لمدة تفوق 20 سنة. أي منذ بداية العشرية السوداء بالجزائر.

حيث انضم المتهم في بداية إلتحاقه بالجبل بسرية “يسر” ثم إلى كتيبة كان يرأسها الإرهابي ” الهمام “. قبل أن يلتحق بسرية “سيد علي بوناب” سنة 2006 ليتم تحويله الى عدة سرايا أخرى مثل كتيبة ” الأنصار ” وكتيبة “علي بن أبي طالب”. وخلالها ارتكب المتهم عدة جرائم دموية في حق عسكريين ورجال أمن ومدنيين عزّل.

كما شمل منطوق الحكم 6 متهمين موقوفين إلتحقوا هم كذلك بالعمل المسلح مطلع التسعينيات بنفس المنطقة. أبرزهم ” “بن تواتي علي” المكنى “أمين” والإرهابي “خليفاتي كريم” المكنى “القعقاع”، والمدعو “أيت سعيد سالم” المكنى حمزة لاقلاسيار. حيث تم الحكم عليهم بـ 20 سنة سجنا عن جناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. حمل سلاح حربي من الصنف الأول بدون رخصة القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد الاختطاف بالتهديد وبدافع الفدية، حيازة مواد متفجرة.

كما فصلت المحكمة بأحكام غيابية في حق المتهمين “ب ج”، “ج إ” .”ل ف”و “ال الباي” و”د س”و” ن خ”و المدعو “ب ك”،و ” ع م”و “ب م” و ” د ع” و”ب أ” بالحكم عليهم بالإعدام مع تأييد الأوامر بالقبض الصادرة ضدهم.

” انطلاق وقائع القضية”

حيث كشفت جلسة المحاكمة أن المتهم الموقوف “ضيف الله أحمد” المكنى “مصعب” يعد من أبرز الارهابيين المطلوبين من العدالة لصدور 23 أوامر بالقبض ضده، ومن أقدم العناصر الإرهابية التي قادت عدة عمليات دموية بمنطقة ” سيدي بوناب ” و” برج منايل وبغابة عزازقة و غابة “ابيزار “بأزفون، قبل أن يلقى القبض عليه بإحدى المداجن بقرية” هندو ” بدائرة عزازقة سنة 2016.

كما شارك بقية المتهمين في قضية الحال في الإعتداء الإرهابي الذي استهدف موكب الدرك الوطني أثناء زيارة الوزير الأول الولاية تيزي وزو لسنة 2012.

ويكشف الملف برمته أن أفراد الجيش من خلال المعلومات المهمة التي أدلى بها الإرهابي ” ضيف الله أحمد” ، تمكنوا من الكشف عن عدة مخابئ “كازمات” للجماعات الإرهابية بالمنطقة. وحجز كمية معتبرة من المواد المستعملة في صناعة المتفجرات. بالإضافة كذلك الى أسلحة وعتاد عسكري وفيديوهات تخص عمليات إرهابية نفذتها جماعات إرهابية. منها محاولة إغتيال الرئيس الموريطاني ” آنذاك”.

يستخلص من ملف القضية أنه وفي إطار متابعة تحركات الجماعات الإرهابية، على مستوى إقليم ولاية تيزي وزو. وردت معلومات مؤكدة إلى مصالح فرقة البحث والتحري للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تيزي. مشتبه فيه يختبئ بإحدى المداجن بقرية هندو بدائرة عزازقة .

و بعد عملية ترصد تم إيقاف المعني بالأمر في أمسية يوم 12/03/2016 و يتعلق الأمر بالمدعو “ضيف الله أحمد” المكنى “مصعب” .وهو يرتدي لباس أفغاني بحوزته سلاح من نوع “كلاشينكوف” مزود بمخزن. بالاضافة كذلك إلى مخزنين داخل صدرية ومنظار و هاتف نقال و عدة شرائح للهواتف النقالة.

إكتشاف عدة مخابئ للجماعات الإرهابية بداخلها قنابل وأحزمة ناسفة

وإستغلالا للمعلومات التي قدمها الموقوف، تم إكتشاف عدة مخابئ للجماعات الإرهابية بغابة عزازقة و غابة “ابيزار “بأزفون بداخلها أحزمة ناسفة. وألغام تقليدية وصواعق تستعمل لتحضير المتفجرات وصناعة القنابل. و كمية من عيارات نارية و جهاز كمبيوتر و بارود و مادة TNT و أجهزة DVD، و مفاتيح ذاكرة و العديد من الأشرطة.

و بعد معاينة جهاز الكمبيوتر المحمول والأجهزة الأخرى تبين أنها تحتوي كلها على مجموعة من مقاطع الفيديوهات خاصة بالعمليات الإرهابية. والتفجيرات ضد قوات الأمن عبر مختلف الولايات و بالأخص تلك التي وقعت على مستوى قطاع ولاية تيزي وزو. بالإضافة كذلك إلى فيديوهات تخص عمليات إختطاف أشخاص، مع حجز تسجيلات تحريضية خاصة بإرهابيين ينشطون في الجزائر تحمل شعار” القاعدة”. و فيديو خاص بمحاولة إغتيال الرئيس الموريطاني ” آنذاك”، وصور فوتوغرافية ووثائق مكتوبة على شكل تعليمات في بلاد المغرب الإسلامي. و تقارير و رسائل و و رسائل و فتاوی صادرة عن قيادي تنظيم ” القاعدة”

تصريحات الإرهابي

وفي التحقيق صرّح الإرهابي ” ضيف الله أحمد ” الذي التحق بالعمل المسلح بتاريخ 14/06/2002، و أنه كان على إتصال بالإرهابي المسمـى” الهاشمي هاشمي” الذي حفزه على الإلتحاق بالجماعات الإرهابية. و بطلب من هذا الأخير تنقل إلى قرية عين “الحمراء ” حيث كان في استقباله الإرهابي “بوهر مراد” المكنى ” أبو تراب”. حيث تنقلوا الى قرية أخرى ببرج منايل، سيرا على الأقدام إلى قرية ” عين الحمراء ” ببرج منايل، برفقة 20 إرهابيا.

في اليوم الموالي يضيف المتهم انهم تنقلوا إلى منطقة “بوبراك ” بدلس اين تعرف عدد على عدد من العناصر الإرهابية. مثل المدعو “أبو طلحة” و المدعو “شيخ خالد” والارهابي منفذ العملية الإنتحارية بقصر الحكومة سنة 2007 المدعو “هناب شعيب”

حيث مكث معهم لمدة 80 يوما ثم تنقل بمعية إرهابيين الى منطقة “سيد علي بوناب” و مكث فيها. وتم تزويده بسلاح من نوع “بندقية صيد ” و في أواخر سنة 2003، تم تحويله إلى سرية “يسر” التي مكث فيها حوالي 05 أشهر. ثم رجع إلى “سيد علي بوناب” و أنضم إلى كتيبة كان يرأسها الارهابي ” الهمام ” ثم “بيساس عبد النور “.

وأضاف الارهابي ” صيف الله أحمد ” انه و في بداية 2006، تم تحويله إلى سرية “برج منايل”. أين تم تسليحه ببندقية نصف آلية من نوع “سيمينوف” معترفا أنه وخلال تواجده بسرية “سيد علي بوناب ” كانوا يقومون بزرع القنابل ضد قوات الأمن. و في سنة 2007 تم تحويله إلى سرية “تيمزريت” تحت إمارة الإرهابي “العكروف الباي” إلى غاية سنة 2010. و خلال تلك الفترة تم تنفيذ 03 عمليات إرهابية من قبل السرية التي كان متواجدا فيها الأولى إختطاف أحد المقاولين بالمنطقة و الثانية ضد أفراد الحرس البلدي بتادمايت و ضد عناصر الشرطة بيسر .

إستهداف المقرات الأمنية والدوريات العسكرية

وصرح المتهم أيضا أنه وقتها كان ملكفا بالإعلام على مستوى الجماعة وهو الذي كان يقوم بطباعة التعليمات و مختلف البيانات. و في سنة 2013 تم تعينه كمكلف بالديوان لكتيبة “علي بن أبي طالب” ثم تم تحويله إلى منطقة الوسط ب”عزازقة”. و خلال هذه الفترة تم تنفيذ العديد من العمليات مثل تفجير الحاجز الأمني للشرطة ب”ذراع بن خدة” و عملية مماثلة استهدفت دورية للدرك الوطني.

مؤكدا المتهم أن عملية تحويليه إلى منطقة عزازقة كانت بأمر من أمير المنطقة الارهابي “مسرور أعمر”. و كذلك بغرض تعيينه على رأس الهيئة الإعلامية لهذا التنظيم.

كما أقر المتهم شارك في عملية إقتحام مركز الحرس البلدي ب”ايت سعادة” بتادمايت ” خلال أوت سنة 2008. وشارك فيها حوالي 29 إرهابي تحت إمارة المدعو” بن تواتي علي’ أمير كتيبة “الأنصار” بالإضافة الى عمليات إرهابية أخرى لم يشارك فيها منها الإعتداء الذي استهدف موكب الدرك الوطني أثناء زيارة الوزير الأول الولاية تيزي وزو سنة 2012.

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